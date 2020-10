Le patron du Grand Marché congédié

Le patron du Grand Marché a été congédié, au cours des derniers jours.

Le directeur général de la Coopérative des horticulteurs de Québec depuis des années, Daniel Tremblay, s’est fait montrer la porte récemment, selon ce qu’a pu apprendre Le Journal.

Mardi, un communiqué de la Coop annonçait d’ailleurs l’arrivée d’un nouveau directeur général par intérim, Jean-Paul Desjardins.

M. Desjardins a siégé sept ans au conseil d’administration de la Coopérative.

Le premier défi auquel il devra s’attaquer est de faire vivre le marché de Noël dans le contexte difficile de la COVID-19.

Des difficultés

Le Grand Marché a connu des difficultés au cours des derniers mois.

En juin, la Ville devait voler à son secours avec une aide sous forme de prêt de 300 000 $.

La Ville consentait aussi à se priver de revenus de 1,7 million $ et exigeait un plan de redressement, dès 2020. Nous n’avons pas pu avoir la réaction de la Ville ni celle du Grand Marché.

Gosselin veut un « vrai plan »

Le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, a réagi sur Twitter.

« Quand Régis Labeaume va-t-il nous présenter un vrai plan pour assurer le succès du Grand Marché de Québec et corriger ses mauvaises décisions ? C'est bien beau les prêts à 300 000 $ et les congédiements, il faut aussi de la transparence et une solution qui tient la route. »