Le Titan se sauve avec la victoire

Le Titan d’Acadie-Bathurst a inscrit trois buts sans réplique en troisième période pour battre les Eagles du Cap-Breton 6 à 4, vendredi soir, au Centre régional K.C. Irving.

Le match a été l’affaire de Logan Chisholm et de Mathieu Desgagnés, qui ont obtenu des doublés. Ce dernier a amorcé la poussée offensive des siens au dernier tiers avec une réussite en désavantage numérique. Ben Allison et Cole Huckins ont suivi avec le but gagnant et le filet d’assurance.

Le gardien de première année Chad Arsenault a connu une bonne soirée de travail devant le filet du Titan et a récolté une quatrième victoire en cinq matchs.

Les Islanders dominants

À Halifax, les Islanders de Charlottetown ont poursuivi leur bon début de saison en signant une victoire de 5 à 0 sur les Mooseheads.

Le gardien Colten Ellis a réussi son 13e blanchissage en carrière dans la LHJMQ, son premier dans l’uniforme des Islanders, en repoussant les 25 tirs des Mooseheads.

Sur le plan offensif, les attaquants Cédric Desruisseaux et Thomas Casey ont mené la charge en inscrivant chacun deux buts et une mention d’aide. Desruisseaux compte déjà sept réussites depuis le début de la campagne.

Noah Laaouan a été l’autre marqueur des Islanders, qui ont remporté quatre de leurs cinq matchs depuis le début du calendrier.