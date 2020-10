Les étudiants souffrent en silence derrière leur écran

Comme des milliers d’étudiants je souffre en silence depuis le mois de mars dernier. Je ne compte plus les jours ou je passe plus de 10 heures seul devant mon écran d’ordinateur. Mes enseignants sont devenus des écrans d’ordinateurs et des pages web tandis que mes camarades de classe sont de simple étiquette sur zoom.

Rassurez-vous, je ne suis n’y complotiste ni covidosceptique. Je crois au virus et en ces conséquences. Ceci n’est pas une remise en cause du danger du virus ni des mesures misent en place, mais un rappel que oui, nous les étudiants universitaire sommes toujours en vie et pour une grande partie d’entre nous, nous souffrons en silence derrière notre écran.

Le gouvernement fait des pieds et des mains pour garder certaines choses ouvertes. On annonce même aujourd’hui que les enfants pourront passer l’Halloween. En passant aujourd’hui le 15 octobre on ne peut même pas être 2 dans un parc, mais le 31 au soir des milliers d’enfants et leurs parents dans les rues ça serait correct? Soyons honnête les mesures de distanciation risquent d’être bafouées le 31 et tout le monde le sait.

Quand je vois le gouvernement de la CAQ se battre pour donner des petites victoires à certains groupes, j’ai un petit pincement au cœur à chaque fois. Parce que depuis mars, il n’y a eu aucune victoire pour nous les étudiants universitaire montréalais. Ce qu’on se répète pour se rassurer : t’as pas le choix tu restes chez toi pour sauver les autres de ce maudit virus.

Le gouvernement et les universités ne se forcent pas trop. Ils comptent sur notre docilité et notre bonne compréhension. Combien d’entre nous aimerions que la Ministre de l’enseignement supérieure nous demande à nous les étudiants comment ça va! Est-ce qu’on peut faire quelque chose pour vous? Avez- vous des suggestions? C’est silence radio. Personnes n’est pré occupé par le fait que nous n’avons aucune interaction sociale que notre quotidien se limite entre nous et notre écran d’ordinateur. Depuis qu’on a 5 ans, on entend tous les spécialistes nous dire, ne rester pas trop devant l’écran ce n’est pas bon!

L’impact psychologique il est la! Peut-être on n’en parle pas par peur d’être jugé, parce que la santé mentale en 2020 c’est encore tabou. Reste que je ne crois pas être le seul à avoir besoin de me rassurer face à l’anxiété développée et parfois d’avoir le gout de tout abandonner. De me sentir seul toute la semaine et de manquer le simple fait d’attendre l’autobus dehors à -40 pour un cours à 8h.

Est-ce que ça serait si compliqué de faire des plus petites classes? Prolonger les heures d’ouvertures pour permettre de plus petites classes? Utiliser nos parcs pour dispenser les cours? Au moins donner l’option à ceux qu’ils le veulent? Au moins que la CAQ s’intéresse à nous! Qu’on nous donne signe de vie et nous dire on ne vous a pas oublié!

On mérite au moins d’entendre parler de nous! Parce qu’en ce moment on se sent laissé de côté. On branche tout le monde sur zoom et fin de la discussion. C’est ce qui est dommage. Je ne dis pas de rouvrir les écoles, mais je crois qu’on peut être plus créatif que la froideur des cours en lignes. On devrait pouvoir se parler et trouver une idée pour nous aider à surmonter les défis psychologiques!