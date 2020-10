Loop Industries sommée d’envoyer des documents aux autorités américaines

En pleine tourmente, l’entreprise québécoise Loop Industries a révélé vendredi qu’un organisme réglementaire américain l’a sommée d’envoyer des documents sur ses technologies de recyclage du plastique, attaquées de front dans un rapport accablant publié mardi.

Dans un «subpoena» envoyé jeudi à Loop, la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme des marchés financiers aux États-Unis, a demandé à l’entreprise de Terrebonne des «informations» sur ses essais en laboratoire et sur les résultats des tests qui y ont menés. La SEC veut également avoir plus de «détails» sur les résultats liés aux technologies Gen I et Gen II de Loop ainsi que sur les partenariats et accords commerciaux conclus par l’entreprise, notamment avec des géants comme PepsiCo, Danone et Coca-Cola European Partners.

C’est ce qu’a indiqué Loop dans un document déposé vendredi auprès de la SEC.

La révélation a fait plonger de plus de 5 % l’action de Loop au Nasdaq dans les transactions effectuées après la fermeture des marchés.

Dans un rapport détaillé rendu public mardi, la firme Hindenburg Research, qui détient une position à découvert dans Loop, avance que les technologies de l’entreprise ne valent strictement rien.