Mois de la lutte contre l’obésité

Les experts de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval (IUCPQUL) font une réelle différence dans la vie de centaines de patients. Réalisant plus de 700 chirurgies par année et suivant plus de 8 000 patients, le département de chirurgie générale et bariatrique de l'Institut est composé de la plus grande équipe de chirurgiens au Canada. Ayant développé une technique de chirurgie reconnue à travers le monde, les experts de l'Institut luttent quotidiennement contre l'obésité, cette maladie encore trop souvent tabou. La chirurgie bariatrique est souvent la seule solution s'offrant aux patients souffrant d'obésité morbide.