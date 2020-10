«On ne veut pas qu’il joue 30 minutes» - Pierre Dorion

Le jeune défenseur des Sénateurs d’Ottawa Thomas Chabot a toute la confiance de l’organisation, mais le directeur général Pierre Dorion aimerait en mettre un peu moins sur les épaules du Québécois malgré ses succès.

À 23 ans seulement, le natif de Sainte-Marie joue en moyenne 26 minutes par match et a parfois passé plus d’une demi-heure sur la glace. Dorion est d’avis que la défensive des «Sens» s’est améliorée durant l’entre-saison, avec les arrivées d’Erik Gudbranson et de Josh Brown et la sélection au repêchage de Jake Sanderson.

Il n’entend pas diminuer les tâches de Chabot, mais au moins de s’assurer que la brigade à la bleue ne repose pas entièrement sur ses épaules.

«Je crois que l’année sous D.J. [Smith, l’entraîneur-chef] était une année d’apprentissage, surtout pour son jeu sans la rondelle, a indiqué Dorion au réseau Sportsnet, vendredi. Évidemment, Thomas joue de grosses minutes pour nous, il est capable de faire de bons jeux de transition avec son coup de patin et son sens du hockey.»

«En même temps, nous voulons que Thomas devienne un hockeyeur complet, et je crois que D.J. et [l’entraîneur associé] Jack Capuano ont beaucoup aidé Thomas à progresser. Peut-être que l’an prochain il aura du temps en désavantage numérique. Nous ne voulons pas qu’il joue 30 minutes, mais vous pourriez voir son rôle augmenter plus la saison avancera.»

En 2019-2020, Chabot a amassé 39 points en 71 rencontres, mais a montré le plus faible différentiel de sa carrière, avec -18. Il s’agit aussi du pire chez les Sénateurs, mais il faut tout de même rappeler qu’Ottawa a été l’une des pires formations de la Ligue nationale de hockey.

Par ailleurs, Dorion ne s’est pas dit intéressé à ramener le grand défenseur Zdeno Chara dans la capitale canadienne. «Je crois que notre côté gauche avec Chabot, [Mike] Reilly, [Christian] Wolanin et [Erik] Brannstrom, est assez complet. Je crois que le bateau est passé», a-t-il admis.