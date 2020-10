Présumé réseau de trafic d’armes et stupéfiants: 12 personnes arrêtées à Montréal

Douze personnes ont été arrêtées, vendredi à Montréal, à la suite du démantèlement d’un réseau de trafic d’armes à feu et de stupéfiants.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), l’enquête lancée cet été par l’équipe Quiétude a permis de démontrer que le réseau opérait dans le grand Montréal.

Au cours de cinq perquisitions menées dans cinq résidences et trois véhicules à Montréal et à Mirabel, les autorités ont confisqué six armes à feu, incluant des pistolets et des carabines semi-automatiques de type militaire, de même que 525 grammes de méthamphétamine en cristaux, 72,3 grammes de crack, 20 grammes d’héroïne, une presse à kilo et 194 grammes de cannabis.

Dix des 12 personnes arrêtées ont paradé devant le juge le 10 octobre, selon le SVPM. Elles sont accusées notamment de possession d’armes prohibées, de trafic d’armes à feu, de possession en vue d'en faire le trafic de stupéfiants et de non-respect de conditions.

Il s’agit de Jonathan Klor, 32 ans, de Jonathan Mputu, 32 ans, de Jessica Bertrand, 22 ans, de Simon Boucher, 23 ans, de Myriam Chikh, 30 ans, de Mathieu Deschesne, 47 ans, de Cébien Dieujuste, 33 ans, de Keven Durocher-Dion, 27 ans, de Fanny Hirsch, 27 ans, et de Dave St-Michel, 32 ans.

Les deux autres suspects doivent comparaître incessamment.

Toute personne possédant de l’information concernant des infractions liées à des armes à feu peut communiquer avec le 911, son poste de quartier ou encore de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133 ou en ligne.