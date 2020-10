Salmonella: rappel des produits «Liquid Tahina» de marque Atwatania

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a annoncé jeudi le rappel des produits «Liquid Tahina» de marque Alwatania en raison de la présence de la bactérie Salmonella.

L’entreprise Migahid et Elsawi Co. Ltd procède actuellement au rappel de ces produits qui ont été vendus au Québec et en Ontario.

Les produits en question sont de format de 350 g, 750 g et 18 kg, dont la date d’expiration est le 19 mai 2021.

«Les aliments contaminés par la bactérie Salmonella ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte, mais peuvent cependant rendre malade», a mis en garde l’agence fédérale, par communiqué.

Les autorités n’ont recensé aucun cas de maladie associé à la consommation de ce produit.

La salmonellose peut engendrer de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.