Soirée virtuelle pour la YWCA

La YWCA de Québec vous convie à une édition virtuelle de sa Soirée-bénéfice De l’ombre à la lumière, le mercredi 18 novembre, de 19h à 20h15. L’événement présenté par la Banque Nationale, se déroulera sous la présidence d’honneur d’Annie Fortin, présidente du Groupe Structura.

Les fonds amassés lors de ce rendez-vous en ligne, contribueront à lutter contre l’itinérance des femmes en soutenant l’organisme qui offre des services d’hébergement et d’accompagnement aux femmes en difficulté. Chaque année, plus de 300 femmes et enfants trouvent refuge à la YWCA Québec, bénéficiant du réconfort et du soutien nécessaires à leur retour vers la stabilité résidentielle et l’autonomie.

La soirée-bénéfice contribue d’ailleurs à mettre en lumière des parcours de femmes inspirantes qui, grâce au support reçu à la YWCA, ont été en mesure de retrouver dignité, espoir et autonomie.

Procurez-vous votre billet pour cette soirée qui promet d’être riche en émotions, rassemblant témoignages, prestation artistique, encan interactif, etc. au jedonneenligne.org/ywcaquebec/SOL20/