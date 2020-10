Soutenez nos anges

L’édition pré-10e «spécial COVID-19» de Québec ville en rose (QVR), organisée par la Fondation du CHU de Québec et présenté par Québecor, souligne de façon toute particulière le travail remarquable des professionnels de la santé œuvrant au Centre des maladies du sein du CHU de Québec-Université Laval. En devenant porteurs de lumière numériques ou en soutenant l’un d’eux dont Julie Lemay et sa fille (photo), vous contribuerez à illuminer ces anges qui ont leur mission à cœur. De plus, les fonds récoltés dans le cadre de QVR permettront d’acquérir de l’équipement hautement technologique, de financer des projets de recherche et d’humaniser les soins. Prenez également part au mouvement en participant à l’encan interactif ou à l’illumination de lieux en rose, jusqu’au 31 octobre. C’est un rendez-vous : evenements.live/events/quebec-ville-en-rose/

Saviez-vous que plus de 1200 nouveaux cas de cancers du sein sont diagnostiqués et traités annuellement au Centre des maladies du sein de Québec? Puis 80% des cas diagnostiqués peuvent dorénavant être traités hâtivement, contrôlés et même guéris grâce à l’avancement médical et aux appareils acquis par l’appui financier de la Fondation du CHU de Québec. Vos dons font une différence!