Une cause qui leur tient à coeur

Deux jeunes entrepreneurs québécois de 23 ans ont lancé, il y a quelques jours, une campagne de financement afin de venir en aide au petit Justin Goyette, atteint d’amyotrophie spinale. Sensible aux valeurs familiales, l’entreprise Fj Watches, qui œuvre dans le domaine des accessoires de mode tel que les montres et les bijoux, effectue le lancement annuel d’un bracelet unique, portant les initiales de l’enfant supporté. L’an dernier, l’entreprise avait fait une campagne similaire pour le petit Léo atteint d’une tumeur cérébrale. Le but est de soutenir monétairement la famille dans l’épreuve en remettant 10$ par bracelet vendu.

Pour vous procurer l’un des magnifiques bracelets signé J.G et venir en aide à la famille Goyette, rendez-vous sur le site https://fjwatches.com/pages/j-g-cause.

Entrepreneurs d’ici

Jérémy Dumont et Frédérick Robichaud ont toujours été passionnés, notamment par le monde de la mode et plus spécifiquement dans le domaine des montres. Étudiant à l’université en administration des affaires, gestion et marketing, ces deux amis d’enfance ont eu l’idée de démarrer leur propre entreprise à l’âge de 20 ans seulement.