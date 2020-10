14 cas dans une école, mais pas de fermeture

Pas moins de 14 employés sont atteints de la COVID-19 dans une école primaire de Joliette, mais aucune classe n'a été fermée, s'indigne le syndicat des enseignants.

« [Vendredi] il y avait déjà 10 cas, et on dénonçait que l’école était encore ouverte. Aujourd’hui, il y en a 14 et la Santé publique a dit qu’elle ne fera le point que ce soir », affirme François Breault, président du syndicat de l’enseignement de Lanaudière.

Pour ce dernier, la Santé publique l’a échappée depuis la semaine dernière.

Car depuis une semaine, le nombre de cas positifs ne cesse d’augmenter à l’école Les Mésanges de Joliette, qui compte environ 70 ou 80 employés, estime-t-il. Le 9 octobre, un premier cas s’est déclaré. Moins de 10 jours plus tard, 14 cas sont comptabilisés. Le personnel a reçu une lettre leur recommandant d’aller se faire dépister, mais l’école reste ouverte et aucune classe n’a été placée en isolement préventif. Les enseignants qui n’ont pas de symptômes peuvent continuer à travailler comme si de rien n’était, ajoute-t-il.

Cette décision aurait été prise, car aucun élève n’aurait été infecté.

Inquiétudes

« Il y a des profs excessivement inquiètes et anxieuses, car elles ont été en contact avec ceux qui viennent de recevoir un résultat », observe-t-il.

« Est-ce que ça aurait été si grave de dire aux élèves de rester à la maison aujourd’hui (vendredi), le temps que tout le personnel se fasse dépister ? » se demande-t-il. Il n’y a pas de critères spécifiques pour déterminer si une classe ou une école doit fermer puisque chaque cas doit être analysé par la Santé publique, a expliqué le Dr Horacio Arruda en point de presse vendredi.

« Là, c’est sûr que les parents vont être super contents d’avoir seulement quelques heures pour se revirer de bord, si la Santé publique prend la décision de fermer l’école ce soir », déplore M. Breault.

- Avec Clara Loiseau