NAUD, Amable



À l'Hôpital St-Sacrement, Québec, le 28 septembre 2020, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Amable Naud, époux de feu dame Rose-Alma Chiasson. Né à Deschambault, le 23 juin 1925, il était le fils de feu dame Irène St-Amand et de feu monsieur Joseph T. Naud. Il demeurait à Québec.Le corps sera porté en terre au cimetière de Deschambault. Monsieur Naud laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Michel Leduc), Marcel (Line Gosselin), Ghislain (Claire Blouin); ses petits-enfants: Carl, Sophie, Edith, Émilie, Anne-Marie, Marie-Claude, Christine; ses arrière-petits-enfants: Maude, Liliane, Eloise, Clara, Jason, Nikolas, Marika, Victoria, Jason; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du 3e étage de l'Hôpital St-Sacrement et du Manoir de Courville pour la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de :