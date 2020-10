BOURRET, Monique



Au centre d'hébergement St-Brigid's Home, le mercredi 7 octobre 2020, à l'âge de 87 ans est décédé madame Monique Bourret. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son mari Marcel Bleau et ses enfants: André, Denis (Mireille Pageau) et Lucie (Stéphan Renaud); ses petits-enfants: Thomas, Patricia, Julien, Samuel et Alyzée; ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les cendres seront inhumées au cimetière St-Patrick au mois de mai 2021. La famille remercie sincèrement le personnel du Centre d'Hébergement Saint-Brigid's Home pour son dévouement auprès de Monique.