COUILLARD, Danys



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 8 octobre 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Danys Couillard, demeurant à L'Islet (Saint-Eugène). Il était le fils de feu dame Rita Cloutier et de feu monsieur Lauréat Couillard. Il laisse dans le deuil ses sœurs et son frère : Jocelyne (Alain Lord), Chantal (Jean-Luc Bérubé), Karen, Carol (Nicole Desrosiers); ses oncles et ses tantes: Denis Cloutier (feu Madeleine Gamache), Suzanne Michaud (feu Raymond Cloutier), Robert Cloutier (Léonne Villeneuve), Léa Bélanger (feu Paul Cloutier) et Philippe Leclerc (feu Micheline Cloutier). Sont aussi affectés par son départ, ses nièces et ses neveux, ainsi que leur famille; son cousin et associé : Darel Cloutier; son filleul : Michaël Couillard; celui qu'il considérait toujours comme son beau-frère: Yvan Cloutier; ses bons ami(e)s : Doris, Norbert, Mado et Robert; ses compagnons de travail de la Fonderie Poitras pour laquelle il a travaillé pendant quarante ans; ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à toutes les personnes qui, depuis plus d'un an, ont soigné et accompagné Danys dans sa maladie : Dre Myreille D'Astous, Nicole Plante infirmière pivot, les membres du personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Montmagny; son dévoué médecin de famille: Dre Marie-Pier Brochu, ainsi que le personnel du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Jean-Port-Joli en particulier Audrey Michaud, son infirmière. Remerciements et reconnaissance aux médecins et au personnel de la Maison d'Hélène pour les soins exemplaires, l'attention et l'affection dont Danys a été entouré dans les derniers mois de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, 350 Avenue St-David, Montmagny, QC G5V 4P9, www.fondationhelenecaron.org