LEMAY, Edith Guimond



Au CHSLD de St-Flavien, le 10 octobre 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Edith Guimond, épouse de feu monsieur Jean-Berchmans Lemay. Elle était native de Leclercville. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lise (feu André Cinq-Mars, feu Denis Pelneault), Jules (Diane Bernier), Simon (Suzanne Lemay), Justin (Chantal Beaulieu), Étienne (Maryse Gauthier), Richard, Guylaine (Alain Héroux), Guy (Martine Blanchet); ses petits-enfants: Patrick et Claudine Cinq-Mars, Nancy et Janie, Isabelle et Julie, Andréanne, Julien, Francis et Sophie, Sébastien et Frédéric, Jean-François et Amélie Héroux, Marc-Antoine, Véronique et feu Laurence; ses 11 arrière-petits-enfants, ainsi que sa sœur Rose-Alma (feu Gérard Poulin) et sa belle-sœur Carmelle Hébert (feu Benoit Guimond). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédé(e)s: Adrienne (Jean-Marc Lemay), Louisa (Albert Lemay), Thérèse (Paul-Émile Lemay), Benoit, Frère André et ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lemay: Jeanne-Cécile, Jean-Marc (Adrienne Guimond), Henrio (Herminie Blanchet), Philippe (Cécile Pressé, Camilia Gravel), Christiana, Cyprien (Rita Houde), Simone (Aimé Guimond), Georgette (Hilaire Pressé), Joseph-Albert. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille voudrait remercier le personnel du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500, Montréal QC H2A 1B6. https://www.diabete.qc.ca/fr/La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire