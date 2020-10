DION, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 septembre 2020, à l'âge de 95 ans et 8 mois, est décédé monsieur André Dion, époux de madame Charlotte Samson, fils de feu madame Léda Fortier et de feu monsieur Alphonse Dion. Il demeurait à Lévis.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Gilbert, Marie-Andrée (Jean Daigle), Jean-François (Nathalie Roy) et Bertrand; ses petits-enfants : Charles (Stéphanie Gagné), Vincent, Élizabeth et Thomas; ses arrière-petits-enfants : Logan et Olivier; sa sœur Huguette (feu Gérard LeBlanc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Samson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Il est allé rejoindre ses frères: Gilles, Clermont et sa sœur Françoise. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie à une date ultérieure. La famille adresse des remerciements sincères à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur dévouement, leurs soins attentionnés et leur humanisme dans l'accomplissement de leur profession. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Québec, Téléphone : 418 835-7188, courriel : info@fhdl.caSite web : www.fhdl.ca.