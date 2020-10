DESROCHERS, Cécile Hamel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 octobre 2020, à l'âge de 73 ans, est décédée madame Cécile Hamel, épouse de feu monsieur Réjean Desrochers, fille de feu monsieur Octave Hamel et de feu madame Irène Rochette. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses fils: Carl (Anne Quirion) et Steve (Linda Matt); ses petits-enfants: Alexandra, Noah, Vincent, Adam, Félix, Benjamin et Noémie; ses frères et sœurs: feu Jean-Claude, feu André, Jeanne-d 'Arc (Viateur Fréchette), feu Pierre (Thérèse Tanguay), feu Madeleine, Denise (Feu Guy Vézina), Jacques, Monique (Robert Durand), Thérèse (Yves Samson), feu Michel, feu Jean-Marie (Danielle Laurendeau), Hélène, Paul (Micheline Blanchette), feu Jean-Eudes, feu Claire (Denis Mathieu) et Gabriel (Dominique Laflamme); son beau-frère: Bruno (Linda Chamberland); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.