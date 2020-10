BOUCHER, Louise



À son domicile de Québec, le 17 septembre 2020, est décédée à l'âge de 66 ans dame Louise Boucher, fille de feu monsieur Lucien Boucher et de feu dame Gemma Blais. La famille recevra les condoléances ledès 13h00.L'inhumation des cendres aura lieu à 14h30 au cimetière St-Charles (partie Est),1120 rue Saint-Vallier, Québec (QC) G1N 1G9.Elle laisse dans le deuil sa fille : Pascale Lelièvre (Simon Pelletier); son frère : Roger Boucher (Fleurette Parent); ses neveux : Patrick Boucher (Janie April) et Martin Boucher (Caroline Éverell); sa nièce : Martine Giffard; le père de sa fille, Claude Lelièvre (Diane Fortin) ainsi que plusieurs ami(e)s et membres des familles Boucher et Lelièvre. Elle était la sœur de feu Claude Boucher. Un merci sincère à Paula Gendron ainsi qu'au personnel du CHU de Québec pour l'attention et les bons soins prodigués à travers les années. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 4815 boulevard de l'Ormière, bureau 280, Québec (QC) G1P 1K6, téléphone : 418 627-5527.https://fondationmauricetanguay.com/faire-un-don/