TREMBLAY, Michel " Tambour "



À l'I.U.S.M.Q., Québec, le 12 octobre 2020, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Michel Tremblay. Né à Québec, le 1 février 1962, il était le fils de feu monsieur Gaston Tremblay et de feu dame Rosia Robichaud. Il demeurait à Québec.Monsieur Tremblay laisse dans le deuil sa fille Jennifer Martin; son frère feu Benoit; sa conjointe Chantal Bilodeau; son grand ami Martin Perron, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'I.U.S.M.Q. pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de