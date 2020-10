THERRIEN, Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 octobre 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Claude Therrien. Il était le fils de feu monsieur Robert Therrien et de feu madame Cécile Genois. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 14h au centre commémoratifet de là au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue Wilbrod Robert.Monsieur Therrien laisse dans le deuil ses filles: Jocelyne Therrien (Steve Giguère) et Marie-France Therrien (Jean-François Provost); ses petits-enfants: Raphael Giguère, Maxim Beauchemin, Olivia et Léonie Provost; ses frères et sœurs: Michel (Aline Cyr), feu Monique, Pierre (Danielle Edmond) et Hélène; ses neveux et nièces : Denis (Nicole), Martine (Pierre), Maryse, Isabelle (Jean-Éric), Yannick, Darlène (Tony), Antony (Kathy) et Marie-Pierre (Pascal); ainsi que plusieurs cousins, cousines et autres parents et ami(e)s.