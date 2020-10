THÉRRIAULT, Denis



A Québec, le 10 octobre 2020, à l'âge de 54 ans, est décédé Denis Thérriault, fils de feu M. Gérald Thérriault et de feu Dame Jeannette Gagnon. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil sa sœur et son frère : Marlène (Nelson Fortin) et Réjean (Nelson Beaulieu) ses neveux et sa nièce : Yannick (Stéphanie), Samie (Simon) et Samuel (Mélanie); ses petits-neveux et petites-nièces : Leticia, Evy, Enzo, Britanie, Marie-Félix, Jérôme, Léa-Rose et Olivia-Rose; ses collègues de travail ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.Les Funérailles sont sous la direction de :