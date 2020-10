PAQUET, Jeannine



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 11 octobre 2020, à l'âge de 91 ans et 10 mois, est décédée madame Jeannine Paquet, épouse en premières noces de feu monsieur Armand Croteau et en secondes noces de feu monsieur Léopold Lessard, fille de feu Alfred Paquet et de feu Éva Dorval. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Claude Croteau (Lynda Bernier), Danielle Lessard (Réjean Cloutier) et Simon Lessard (Brigitte Lessard); ses petits-enfants: Jean-Sébastien Croteau, Jonathan Croteau et Jean-Nicolas Cloutier; ses arrière-petits-enfants; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs de la famille Paquet: feu Roger, Robert, Léa (feu Marc Croteau), feu Jean-Marc (feu Jacqueline Isabelle), Gisèle (feu Jean-Baptiste Gagnon), Thérèse (feu Roland Couture, Bertrand Morin), Georgette (feu Alphonse Lacroix), feu Noël et Jacques (Ginette Cloutier); de la famille Lessard: feu Arquilas (feu Marie-Anna Moore), feu Albert (feu Antoinette), feu Henri, feu Charles-Aimé, feu Marie-Paule (feu Roméo Breton) et feu Marie-Blanche (feu Jean-Guy Breton); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nous désirons remercier sincèrement le personnel du 5ème étage, Pavillon Saint-Joseph, au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et tous les autres membres de l'équipe soignante pour leur dévouement, la qualité des soins et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil Saint- Joseph de Lévis, https://www.castjoseph.com/fr/la-fondation.La famille vous accueillera aule mardi 20 octobre de 18h à 21h et le mercredi 21 octobre de 9h à 10h30. Le nombre de personnes présentes à l'intérieur de l'église devant être limité à 25, seuls ceux et celles ayant reçu une invitation pourront être présents à la cérémonie.et de là au Cimetière Mont-Marie, section Lauzon, sous la direction du