BOUCHER, Micheline



À l'IUSMQ, Québec, le 5 octobre 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Micheline Boucher. Née à Québec, le 10 août 1945, elle était la fille de feu dame Jacqueline Lebel et de feu monsieur Adolphe Boucher. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Manon et Stéphane (Nathalye Picard); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Pierrette (Gilles Blackburn), feu Pierre (Gabrielle Beaumont), feu Michel, feu Francine, Jocelyne (Gaston Thiboutot), Rolande (Réal Fortin), Jocelyn (Anne Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site: www.fqc.qc.ca, Tél.: 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de