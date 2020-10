LAVOIE, Paul



Entouré de sa conjointe et de sa fille, à la Maison Michel-Sarrazin, le samedi 10 octobre 2020, à l'âge de 66 ans et 8 mois, est décédé paisiblement dans la dignité monsieur Paul Lavoie, conjoint de madame Hélène Gravel, fils de feu madame Marie-Paule Lafrance et de feu monsieur Alfred Lavoie. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule dimanche 25 octobre 2020, de 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera le lendemain en toute intimité au cimetière St-Michel de Sillery. Il laisse dans le deuil sa fille unique Vickie (Olivier De Guise) ainsi que sa petite-fille Sarah De Guise; sa conjointe Hélène Gravel et sa fille Sophie Lafrance (Jimmy Paquet) et son petit-fils Logan Paquet; ses frères et sœurs: feu France, feu Claude (Evelyne Sheedy), Raymond (Francine Morin), Daniel (Louiselle Germain), feu Régent (Rachel Dussault) et Francine; son filleul Martin Grand-Maison; ses neveux et nièces: Anny-Christine (Steeve St-Cyr), Marie-Renée (Stéphane Tremblay), Mélissa (Alain Berthiaume), Catherine (Mathieu Pépin), Jérôme (Stéphanie Péan), Carl (Eneida Soto Meraz), Steve (Gabrielle Cayer), Maxime (Dominique Dion) et Jessie (Christian Luebbert); la mère de sa fille, Claire Savard (Martin Langelier); ainsi que ses tantes, oncles, cousins, cousines et ami(e)s. Il fut un père présent et dévoué, ainsi qu'un grand-père généreux et attachant. La famille tient à remercier sincèrement sa conjointe, madame Hélène Gravel, proche aidante, le personnel soignant de la Maison Michel-Sarrazin, le personnel soignant du département de soins palliatifs, d'oncologie et de la clinique externe de soins palliatifs, de l'Hôtel-Dieu de Québec, plus particulièrement la Dre Michèle Lavoie, et le personnel soignant du CLSC de Sainte-Foy-Sillery, plus particulièrement l'infirmier Martin Vézina, pour leur attitude bienveillante, leur humanisme et les bons soins prodigués qui ont permis à Paul un maintien à domicile, jusqu'à quelques jours avant qu'il décède paisiblement en toute dignité à la Maison Michel-Sarrazin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, Site web : www.michel-sarrazin.ca ou aux Œuvres Jean Lafrance, 1390 Route de l'Aéroport, Ville de Québec, QC G2G 0L6, Téléphone 418 681-3883, Courriel : info@lesojl.com , Site web : www.lesoeuvresjeanlafrance.ca