FAUCHER, Jane Dawson



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 6 octobre 2020, à l'âge de 92 ans et 7 mois est décédée madame Jane Dawson, fille de feu Philip Dawson et de feu Marie Ouellet. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son mari depuis 63 ans, Claude Faucher, ses enfants: Céline, Julie (Denis Morin) et Christian (Geneviève Gasse); ses petites-filles: Sophie (Alexis Roy), Sandrine (William Bélanger), (leur père Guy Marineau), Frédérique et Erica. Les enfants de son gendre, Dominic Morin (Martine Coutu), leurs enfants, Charles et Rose, Camille Morin (Cédrik Fradette), sont aussi attristés de son départ. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Rosa, Marguerite, William (Lucie Matte), Raymond (Yolande Poulin), Melville (Marguerite Poliquin), Lauréat, Hélène (Jacques Poliquin), Patrick, Jean-Marie et Fernand Caron, de même que sa filleule, Isabelle Faucher. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Évelyn (Gaston Maltais) son frère Rodrigue (Solange Grenier), sa belle-sœur Lise Pelletier, ses filleules Johane Poliquin, France Blondeau, ainsi que de nombreux neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces et son amie de longue date, Thérèse Galibois. La famille remercie sincèrement les employés de la coopérative de services d'aide à domicile et du CLSC La Source, de même que les membres du personnel des soins palliatifs de l'hôpital du Saint-Sacrement, principalement la docteure Johanne Théorêt et son équipe qui lui ont prodigué des soins attentifs et qui l'ont entourée d'affection jusqu'à la fin. L'amour qu'elle a propagé durant toute sa vie lui a été rendu sans compter. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5.