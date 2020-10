GARNEAU, Léo



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Léo Garneau, survenu à L'Ancienne- Lorette le 5 octobre 2020. Il était l'époux de feu Louise Renaud, fils de feu Adrienne Garneau et de feu Lorenzo Garneau. Il habitait à L'Ancienne-Lorette.Il laisse dans le deuil ses enfants: Simon et Sylvain Garneau (Guylaine Roy); ses petits-enfants: Antoine et Olivier Garneau; ses frères et sœurs de la famille Garneau: Jean-Guy (Yolande Gagné), Fernand (Denise Bergeron), Aline (feu Ernest Daigle) et Laurette (Claude Julien); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Renaud: Céline (Marcel Paquet), Yves, Michel (Hélène Roy), Hélène (Jean-Guy Frédérick), Claudette (Norbert Larivière), Benoît, Édith, Murielle (feu Réjean Lafrance) ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis. Outre son épouse et ses parents, il est parti rejoindre sa sœur Jeanne-d'Arc (feu Benoît Côté); ses frères: Georges (feu Thérèse Lambert) et Gilles (Lucie Boisvert); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Renaud: Fernand, Jean-Louis (Mariette Samson), Françoise, André et Diane. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone: 418 656-4999.https://www.fondation-iucpq.org/dons/types-de-dons#don_in_memoriam