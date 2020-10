VACHON, Denise " Mamie "



" Mamie " nous a quittés ce 13 octobre 2020, laissant dans le deuil ses enfants Lorraine, Richard et Gilbert et leurs conjoints-es Richard Pouliot, Micheline Roy et Lucie Légaré; ses petits-enfants Cédric, Karen-Audrey, Pascale, Catherine, Maxim, Grégoire, Louis-Philippe, Andréanne, François, Jean-Daniel et Myriam, leurs conjoints-es et ses arrière-petits-enfants; sa sœur Carmen Vachon, ses beaux-frères Jacques Parent et Jean Bégin, ainsi que ses neveux et nièces. Mamie a ainsi été délivrée d'une longue et terrible maladie qui affectait son corps, son esprit, sa vie tout entière. Une maladie qui lui a volé son enthousiasme, sa vivacité - sa véhémence même! -, ses sentiments, ses souvenirs et sa liberté. Au cours des dernières années, l'Alzheimer l'avait en effet confinée dans un état dépourvu de la dignité qu'elle méritait et c'est dans une immense solitude qu'elle a terminé sa vie. Tous ceux qu'elle a aimés se souviendront avec quel intense bonheur elle les accueillait, avec quelles attentions, excessives parfois, elle les entourait, avec quel dévouement elle s'occupait de ceux qui avaient besoin d'elle, avec quelle ferveur elle chérissait sa famille. Oui, les dernières années ont été difficiles à vivre pour ceux qui l'aimaient et l'ont vue dans cet état. Sa délivrance nous console de son départ et nous savons avec quel bonheur elle rejoindra son défunt mari et son fils bien-aimé dont le décès tragique l'avait tant dévastée.Mamie,Ton départ nous afflige évidemment, mais cette tristesse est incomparable avec la douleur qui nous déchirait le cœur devant notre impuissance à te soulager de cette cruelle maladie. Repose enfin en paix et où que tu sois, veille sur nous comme tu l'as toujours fait.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com