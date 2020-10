CORRIVEAU, Donat



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2020, à l'âge de 97 ans et 9 mois, est décédé M. Donat Corriveau, fils de feu Ovila Corriveau et de feu Anna Ouellet. Il était l'époux de feu Berthe Blanchet.L'inhumation se fera ensuite au cimetière Les Jardins Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Simon (Ginette Marcotte), Jacques (Sylvie Jolicoeur) (Lynda Berthiaume, la mère de Mélanie et Ode) et Anne (Donald Paquette). Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Mélanie Berthiaume-Corriveau (Tommy Pelletier), Ode Berthiaume-Corriveau (Jason Boisvert), Élyse Paquette (Marc-Antoine Lecours-Touloff) et Myriam Paquette, ainsi que ses arrière-petits-enfants: Amély Pelletier et Félix Pelletier. Il laisse aussi dans le deuil Stéphane Robert (Annick Verret), Éliane Robert et leurs enfants Cédrick, Kacendra, Sophia et Thomas. Il était le frère de feu Jean-Marie Corriveau (feu Dora Langis), de feu Alexandre Corriveau (Hélène Charlebois), de feu Laurence Corriveau (feu Lucien Harvey), de René Corriveau (feu Annette Cloutier), de feu Pauline Corriveau, de feu Alcide Corriveau (Solange Caron). Il était le beau-frère de feu Rolande Blanchet (feu Noël Proulx), de Roger Blanchet (feu Georgette Picard) et de Fernande Blanchet (feu Roland Lemieux). La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de la résidence Les Marronniers de Lévis pour l'excellente qualité des soins donnés et la chaleur humaine démontrés auprès de Donat. Un merci spécial est adressé à sa dermatologue, la Dre Francine Caron qui lui a prodigué des bons soins pendant plusieurs années.