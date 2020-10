LEBLOND, Germaine Goulet



À l'Hôpital St-Sacrement, le 10 octobre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Germaine Goulet, épouse de monsieur Adrien Leblond, fille de feu Alphonse Goulet de feu Élise Tanguay. Elle demeurait à Sainte-Claire.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Andrée Leblond (conjoint René Bourgault), Guy Leblond (conjointe Marleen Gagné); ses petits enfants: Caroline Bourgault (Francis Tanguay), Camille Bourgault (Sébastien Garneau), Charles Leblond (Anne-Sophie Valois), Anne- Florence Leblond et Audrey-Rose Leblond. Elle était la sœur de: feu Paul- Émile, Bertrand (Elizabeth Bernier (Lily)), Gaétan (Lucie Gagnon) et Michel (Francine Gagnon). De la famille Leblond, elle était la belle-sœur de: Emilien Leblond (feu Ghislaine Gagnon), Aline Leblond (Lionel Pouliot), René Leblond (Huguette Forgues) et Bertha Leblond (Jean-Guy Gagnon). Elle laisse aussi dans le deuil des familles Goulet, Tanguay et Leblond, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à L'Association Pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1N 9Z9. Des formulaires seront disponibles sur place. Madame Goulet a été confiée pour crémation à la