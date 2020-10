POULIOT, Louis



À l'IUSMQ, le 7 octobre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Louis Pouliot, conjoint de dame Yolande Dumontier, fils de feu monsieur Adélard Pouliot et de feu dame Marie-Anne Vallières. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Yolande, sa sœur Pauline; les enfants de sa conjointe: Daniel Pouliot Junior, Réjean Pouliot, Ghislain Pouliot (Christine Levêsque) et Serge Pouliot (Katherine Hamel); ses petits-enfants: Isabelle Gagnon-Marceau, Roxanne Pouliot, Cynthia Pouliot, Joanie Pouliot (Keven Plante-Bélanger), Léo Pouliot, Marianne Boissonneault, Philippe Boissonneault et Maxime Boissonneault; ses deux arrière-petites-filles: Charlie Pouliot et Chloé Pouliot; ses belles-sœurs et ses beaux-frères: Monique Lauzier Pouliot, Louise Gaudreau Pouliot, Louise Masson Pouliot, André Dumontier (Marie-Anna Bouffard), Louisette Dumontier, Marie-Marthe Dumontier (Jean-Claude Michel), Nicole Dumontier (Jacques Jobin) et Roger Dumontier, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s, dont Michel Chalou, fidèle ami depuis sa jeunesse. Il est allé rejoindre ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères: Irène, Adélard (Jeannette Auclair), Charles André, Raymond (Jacqueline Levasseur), Gaudiause (Lumena O'connor), René (Marguerite Beaudry), Hélène (Bernardin Rioux), Aline, Laurent, Jean-Luc, Jules, Daniel, Marie-Anne et Fernando Blais. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel de l'IUSMQ et de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'accueil et les bons soins prodigués à Louis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, 2601, chemin de la Canardière J-9000, Québec (Québec) G1J 2G3, téléphone: 418 663-5155, https://fondationcervo.com/.