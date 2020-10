SAVOIE, Caroline



À Québec, le 14 octobre 2020, à l'âge de 40 ans, est décédée dame Caroline Savoie, épouse de monsieur Joël Desbiens. Née à Québec, le 26 avril 1980, elle était la fille de dame Roberte Boucher (Pierre Roberge) et de monsieur Roland Savoie (Marie Labbé). Elle demeurait à Québec arr. Beauport.Nous vous demandons de respecter les mesures de distanciation par respect et pour la santé de tout le monde.Les cendres seront déposées au cimetière Ste-Thérèse. Outre son époux Joël, Madame Savoie laisse dans le deuil ses enfants: Bryan Savoie-Gravel (Marie-Ève Caron), Érika Savoie-Gravel (Maxime Simard), Mégane Savoie-Gravel; les enfants de son conjoint: Alexandra Savard-Desbiens, Nicolas Savard-Desbiens, Marilou Desbiens (Olivier Lamothe), Guillaume Desbiens; ses petits-enfants: son petit minou Alice Savoie-Francoeur, Nathan Simard et Jackson Simard; sa sœur Mélanie Savoie (Tommy Plante- Bilodeau), son frère Dominic Savoie; ses nièces: Rosalie et Mélodie Plante- Renaud; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Desbiens: Réjean, Christian (Marie-Claire Gagnon), Donald, Maude (Raymond Roseburry), Johanne (Daniel Parent), Judith (Roberto Tremblay), Linda , Michelle (Alberto Tremblay), Danielle (Mario Asselin); ses meilleures amies Hélène Rousseau et Sonya Boivin; ses deux mamies Léona Leblanc et Réjeanne Bélanger ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, collègues du CHSLD St-François et autres ami(e)s. Un merci spécial au Dre Isabelle Kirouac et son équipe pour tous les bons soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de