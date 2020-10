TOUSIGNANT, Étienne



Il est décédé à l'hiver de sa vie... Merci à l'homme important qui a été dans nos vies. Tu as été un papa, un beau-papa, un grand-papa et un arrière-grand-papa extraordinaire... souriant, doux, généreux, déterminé et charmeur qui savait gagner le cœur des gens. Tu nous as appris que le bonheur se trouve dans les choses les plus simples et qu'il faut profiter de la vie à chaque instant. Tu es maintenant dans nos cœurs à tout jamais.À l'Hôpital St-François d'Assise de Québec, le 6 octobre 2020, à l'aube de ses 95 ans, est décédé monsieur Étienne Tousignant, époux de feu madame Françoise Roussel. Il demeurait au Manoir de l'Ormière à Québec mais il a vécu la majorité de sa vie à St-Antoine-de-Tilly. Il laisse dans le deuil ses enfants: Moïse Tousignant (Josée Picard), Maria Tousignant (Jean Labelle), Michel Tousignant (Céline Lavoie), Line Tousignant (Jean Lacroix), Claude Tousignant (Jacques Chabot), Chantal Tousignant (Sylvie Dussault), Nathalie Tousignant, Sylvain Tousignant (Stéphane Ratté); ses petits-enfants: Jennifer Tousignant (sa mère Louise Corbeil), Philippe Labelle (Émilie Pichette), Simon Tousignant (Nathalie Fortin), Camille Tousignant (Danielle Beaumier, mère de Simon et Camille), Samuel Lacroix (Éliane Lemay), Olivier Lacroix, ses arrières-petits-enfants, Jeanne, Mélyna, Edouard, Megan, Mathieu, Léo et Gabrielle; beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s. Nous remercions chaleureusement le personnel de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les soins de fin de vie et le personnel de l'IUCPQ pour l'avoir suivi médicalement toute sa vie. Des remerciements particuliers à tout le personnel du Manoir de l'Ormière et particulièrement l'unité des petits soins pour leur dévouement continuel des 18 derniers mois. Conditions COVID-19: Les exigences de la santé publique limitent les rassemblements à un maximum de 25 personnes. Pour cette raison, seul la famille immédiate (les enfants et leur conjoint, les petits-enfants et arrière-petits-enfants) sera admise au salon funéraire et à l'église. Nous sommes sincèrement désolés de ne pouvoir vous rencontrer pour recevoir vos condoléances mais vous pouvez les transmettre à l'adresse web suivante: www.salonsdupuis.com La cérémonie des funérailles sera disponible sur le web. La date et l'heure de disponibilité seront communiquées ultérieurement.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à l'IUCPQ et/ou à la Croix-Rouge canadienne. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire