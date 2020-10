POULIN, René



À son domicile, le lundi 28 septembre 2020, à l'âge de 68 ans et 11 mois, est décédé monsieur René Poulin, époux de feu Gisèle Oakes. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairede 12h30 à 13h25.suivi de l'inhumation au cimetière à Sainte-Rose-de-Watford sous la direction de la maison J. Rosario Chabot.Il laisse dans le deuil : son beau fils : Dany Potvin (Hélène Gauvin); ses petits-enfants : Karine et Valérie Potvin, ainsi que ses arrière-petits-enfants : Maëlla, Charles Édouard et Alexandre. Il était le frère de : Pierrette (feu Normand Audet), Guy (Denise Ruel), feu Denis, Suzanne (Carol Morin), Gisèle (Léandre Mathieu) et Jean-Marie (Camille Bélanger Poulin). Il était le beau-frère de : Nicole, Thérèse (Normand Cayer) et Danielle. Il était l'oncle de : Jean, Sébastien, Francis, Danielle, Andrée, Michel, Sonia, Marise, Marie-France, Nicolas, Cynthia, Kandy , Nancy, Chantal, Nathalie et Éric.