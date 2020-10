BILODEAU, Marie-Paule Poulin



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 4 octobre 2020, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédée madame Marie-Paule Poulin, épouse de feu Lionel Bilodeau, fille de feu madame Marie-Anne Talbot et de feu monsieur Fridolin Poulin. Elle demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 8h45 à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle, Josette (Maxime Fortier), Gilles (Martine Bouchard) et Manon (Yves Cloutier); ses petits-enfants : Jonathan Forcier (Sabrina Pouliot-Boulianne), Ludovic (Geneviève Côté), Marité (Jean Alix) et Justin Boily (Jennifer Daklaras) ainsi que leur père Gaétan Boily; ses arrière-petits-enfants : Mia et Julia Larose, Milan Alix, Albert et Annette Boily et le petit Samuel Beaupré; ses sœurs : Julie et Charlotte Poulin; ses belles-sœurs : Madeleine, Dolorès et Louise Bilodeau, Anne-Marie Ouellet, Denise Binette et Rolande Blanchette; ses neveux, nièces, cousins et cousines des familles Poulin et Bilodeau ainsi que de nombreux ami(es). La famille tient à remercier le personnel du soutien à domicile du CLSC La Source Sud pour leur dévouement. Ils ont été très présents auprès de leur mère.