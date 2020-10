PAGEAU, Jacqueline Kirouac



Entourée de l'amour de ses enfants, nous a quittés notre précieuse maman.Au CHSLD Sacré-Cœur à Québec, le 5 octobre 2020, à l'âge de 88 ans et 8 mois, est décédée dame Jacqueline Kirouac. Elle était l'épouse de feu monsieur Magella Pageau et la fille de feu dame Marie-Rose Frégeau et de feu monsieur Arthur Kirouac.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, Christiane, Sylvie (feu Jean-Marc Régnière), Bernard (Sylvie Bernard), Jean-François (Amélie Drouin) et Marie-Andrée; ses 11 petits-enfants: Frédérick (Cindy Ouellet), Andrée-Ann, Nicolas (Jacinthe Guay), Marie-Noëlle (Dominic Laflamme), Marie-Lou (Sébastien Giguère), Mathieu (Marie-Eve Michaud), Olivier (Leila Provencher), Sarah-Eve, Justine, Edouard et Tommy; ses 8 arrière-petits-enfants: Nolan, Charlie, Gabriel, Olivier, Marc-Antoine, Sarah-Maude, Zach et Xavier; son frère et ses sœurs: feu Jean-Paul (feu Marie-Paule Normand), feu Jeannette (feu Armand Bélanger) et feu Yvette (feu Gérard Michaud); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tous les préposés et l'équipe médical du CHSLD Sacré-Cœur pour leur gentillesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3 Tél. : ( 418) 527-4294.