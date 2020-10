Des jeux pour couples

Oubliez les jeux de société en équipe et bienvenue dans des titres qui se jouent avec une manette. Histoire de favoriser les soirées à deux et de se réchauffer en ces premières soirées un peu fraîches, voici quelques suggestions...

Avant toute chose, sachez que les psychologues s’entendent désormais pour dire que le fait de s’adonner à des jeux vidéo à deux renforce le couple. Car, rien de tel que d’affronter, ensemble, des épreuves particulièrement ardues pour développer la confiance, la coopération et la communication à deux. S’il vous fallait une excuse pour envoyer les enfants au lit et sortir les manettes, la voici donc.

«Keep Talking and Nobody Explodes»

Débutons par le plus simple (quoi que, des difficultés pourraient surgir) avec ce jeu dont le nom signifie littéralement «Continue à parler et personne n’explose». Le but a l’air évident et s’avère très amusant. Vous êtes seul dans une pièce et vous devez désarmer la bombe qui se trouve devant vous. Votre âme sœur ou vos amis (car on peut jouer à autant qu’on veut) possèdent le manuel d’utilisation de la bombe et doivent vous donner les instructions adéquates... mais ils ne voient pas l’engin explosif.

Disponible pour Windows et Mac chez Steam.

store.steampowered.com/app/341800/Keep_Talking_and_Nobody_Explodes/

«Lovers in a Dangerous Spacetime»

Relativement facile, ce titre qui signifie «Amoureux dans un dangereux espace-temps» nécessite néanmoins un peu de coordination. Chaque joueur contrôle un pilote d’un vaisseau spatial. Le but est de parvenir à capturer toutes les créatures afin d’ouvrir un portail en forme de cœur (awwww!) pour accéder au prochain niveau. Oui, c’est tout mignon, coloré et on peut y jouer à quatre.

Disponible pour Xbox One.

https://www.microsoft.com/en-us/p/lovers-in-a-dangerous-spacetime/bqn4n3cgbv1n?activetab=pivot:overviewtab

«Mario Kart»

Les couleurs, les vitesses, les «boosts» sur les circuits, les pièges à éviter... Oui, «Mario Kart» est un grand classique indémodable auquel on s’adonne avec un enthousiasme presque enfantin. Là, pas de coopération (à part réussir les meilleurs temps pour débloquer des niveaux), mais une compétition féroce avec l’être aimé. Ça donne une lutte acharnée et beaucoup de rires.

Disponible pour la Wii et la Switch.

https://www.nintendo.com/fr_CA/games/game-guide/

«Overcooked!» ou «Overcooked! 2»

Dans le royaume Onion, jusqu’à quatre joueurs deviennent des chefs. Le principe est d’alimenter les clients affamés d’un restaurant avant qu’ils ne partent à cause du délai d’attente. Vous pouvez choisir de jouer l’un contre l’autre ou en mode coopératif, mais sachez que les cuisines qui vont attendent semblent avoir été imaginées par un Gordon Ramsey particulièrement maléfique! Bon appétit!

Disponible pour Windows chez Steam.

https://store.steampowered.com/app/448510/Overcooked/

https://store.steampowered.com/app/728880/Overcooked_2/

«Monaco: What's Yours Is Mine»

Avouez que vous avez envie de vivre dangereusement... alors voilà «Monaco: What's Yours Is Mine» dans lequel vous et votre âme sœur (oui, il est possible de jouer seul, mais c’est vraiment moins sympa) êtes devenus des cambrioleurs. Puisqu’il vous faut assembler une équipe de voleurs pour aller cambrioler différents endroits, vous devez choisir des spécialités complémentaires et communiquer afin de réussir vos missions au cours desquelles vous pourrez ramasser quelques objets bien utiles à votre «travail» tels que des explosifs ou des armes. Attention à ne pas vous faire prendre dans ce jeu qui fait insensiblement penser à «Pac-Man», mais aussi à... «Metal Gear Solid»! Tout un programme...

Disponible pour Windows sur Steam, pour Xbox 360 ou pour Switch sous le titre «Monaco: Complete Edition».

store.steampowered.com/app/113020/Monaco_Whats_Yours_Is_Mine/

La perte de temps utile de la semaine

«Terrordrome Rise of the Boogeymen»

D’abord, le contexte. C’est bientôt l’Halloween. Et qui dit 31 octobre, dit forcément monstres. Et les monstres les plus effrayants et les plus sanguinaires se trouvent dans les films. Ensuite, le concept. Tout le monde aime les jeux à la «Mortal Kombat». Défoulement rapide, entraînement des réflexes, plaisir du «gore» et surtout amusement de se battre contre des amis... ou sa douce moitié.

Et enfin, le jeu. Gratuit de surcroît. Ça s’appelle «Terrordrome Rise of the Boogeymen» et le principe est simple. C’est un jeu de combat... mais avec les personnages iconiques des films d’horreur. Autrement dit, il est possible de jouer en tant que Chucky, Freddy, Leatherface, Pinhead et tous ces autres personnages cauchemardesques. Mais ça n’est pas tout. Car, en mode multijoueurs, on peut les faire s’affronter les uns contre les autres. Chaque personnage possède des actions spéciales, tirées des films. Exemple? Chucky dispose d’un pistolet à clous, Freddy Kruger a la possibilité de donner plusieurs coups de griffes en un seul mouvement et oui, Jason Voorhees possède, soit une hache, soit une fourche.

Outre le téléchargement du jeu gratuit pour PC, le site comprend des explications détaillées pour son installation ainsi que des trucs et astuces pour laisser votre adversaire sur le carreau. Allez-y!

terrordrome-thegame.com