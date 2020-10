Photo courtoisie

Félicitations à l’entreprise Construction St-Pierre Roseberry qui s’est vu décerner le Galon de la semaine (du 12 octobre), dans la catégorie « Habitation repensée » par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec.

Fondée en 2009 et spécialisée dans la construction d’habitations neuves, et plus spécifiquement en densification urbaine, Construction St-Pierre Roseberry réalise des projets uniques et distinctifs dans différents secteurs de la basse-ville de Québec. Sa vision est d’assurer une densification douce et harmonieuse de la ville en construisant des habitations respectueuses de l’environnement et de leur quartier. Sur la photo, Karine St-Pierre, vice-présidente service et développement chez Construction St-Pierre Roseberry.

Le Nic Open

Photo courtoisie

Tournoi de golf amical qui regroupait une trentaine de participants en août dernier au club Royal Charbourg, Le Nic Open 2020 a couronné ses champions lors de sa 10e présentation qui coïncidait avec le 60e anniversaire de naissance de Nicole Larose, l’instigatrice de l’évènement. Sur la photo, Nicole, au centre, remet les précieux trophées aux gagnants : Carole Bernier et Pierre Martin.

Couple fusionnel

Photo courtoisie

Bernard Lavoie et Marguerite (Margot) Croteau (photo), de l’arrondissement Beauport, ont célébré récemment leur 10e anniversaire de vie commune. Ils sont unanimes à proclamer haut et fort qu’ils forment un couple fusionnel. Bernard, maintenant à la retraite, continue quand même d’écrire (il a déjà six livres à son actif). Je vous souligne qu’il a été journaliste de faits divers pour Le Journal de Montréal et a été directeur fondateur des magazines Le Lundi et La semaine en 1985. Heureusement ils peuvent compter l’un sur l’autre en ces temps plus difficiles en raison de la COVID-19. Toutes mes félicitations à vous deux !

Parmi les restaurants favoris

Photo courtoisie

Martin Patry, propriétaire depuis 23 ans du restaurant L’intimiste de Lévis, a reçu dernièrement, ENFIN, de bonnes nouvelles. Les usagers de la plus grande plateforme de voyage au monde, Tripadvisor, lui ont décerné le « Tripadvisor Traveler’s Choice » remis au restaurant qui se positionne dans les 10 % des restaurants les plus performants et où l’expérience client est la meilleure. Avec le printemps difficile, la récente fermeture de la salle à manger, Martin est aussi heureux de pouvoir compter sur des clients fidèles qui continuent de les suivre avec les commandes à emporter. Sur la photo, à gauche, Guillaume Mundviller, chef cuisinier, et à droite, Martin Patry, propriétaire de L’intimiste, un incontournable dans le monde de la gastronomie et de la restauration en Chaudière-Appalaches.

Anniversaires

Photo courtoisie

Daniel Gélinas (photo), ex-directeur général du Festival d’été de Québec, conseiller spécial chez Tact Intelligence-Conseil, 61 ans... Pierre Villeneuve, ex-vice-président ventes, au Journal de Québec, 63 ans... Mikaël Grenier, jeune pilote de course de Stoneham, 28 ans... Pierre Moreau, PDG et copropriétaire Groupe Restos Plaisirs... Francis Bouillon, défenseur retraité de la LNH, 45 ans... Ernie Els, golfeur professionnel de la PGA, 51 ans... France St-Louis, ex-membre de l’équipe féminine canadienne de hockey (1990-99), 62 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 octobre 1970. Pierre Laporte (photo) 49 ans, ministre de l’Immigration et ministre du Travail et de la Main-d’œuvre... 2018. Jean-Pierre Girerd, 87 ans, caricaturiste, illustrateur et artiste peintre français... 2017. Gord Downie, 53 ans, leader de la formation rock canadienne The Tragically Hip... 2017. Danielle Darrieux, 100 ans, actrice légendaire du cinéma français... Thérèse Drago, 88 ans, Madame Thérèse, tenancière de bar clandestin (Grande Hermine) de Québec... 2013. Rene Simpson, 47 ans, ancienne capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup (tennis)... 2012. Sylvia Krystel, 60 ans, actrice néerlandaise (Emmanuelle)... 2009. Oleksandr Zhurov, 24 ans, acrobate du Cirque du Soleil... 2008. Ben Weider, 84 ans, figure emblématique du culturisme... 2008. Levi Stubbs, 72 ans, le chanteur du groupe Four Tops... 1972. Turk Broda, 58 ans, gardien de but des Maple Leafs de Toronto de 1936 à 1952.