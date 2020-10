La Coupe CJ changera d’adresse

La Coupe CJ, qui se tient habituellement au club de golf Nine Bridges sur l’île de Jeju, dans le sud de la Corée du Sud, aura lieu sur un autre terrain.

Le Groupe CJ, responsable de l’organisation de ce tournoi, en a fait l’annonce, samedi. Le club Haesley Nine Bridges sera le nouvel hôte des golfeurs de la PGA lors de la cinquième édition de l’événement et pour les suivantes.

C’est donc dire que les participants seront environ à une heure de voiture de Séoul au lieu de se trouver à une heure de vol de la capitale du pays.

«En trois années, depuis 2017, plus de 40 000 spectateurs ont visité les installations [à l’île de Jeju] et ont stimulé l’économie locale, a indiqué le directeur du marketing sportif du Groupe CJ, Ethan Kim, dont les propos ont été repris par le site de la PGA. L’année prochaine, nous allons tout faire pour faire la promotion de la Corée du Sud au reste du monde dans la région métropolitaine et continuer de faire grandir l’importance de la Coupe CJ.»

Exceptionnellement cette année, en raison de la pandémie de la COVID-19, la compétition avait lieu au club Shadow Creek, à Las Vegas.