«Le Québec a été très bon pour moi»

Lui-même révélé en remportant un concours de chant, Tyler Shaw sait très bien ce que Suzie, Josiane, Michaela et Flora vivent à quelques heures de la finale de La Voix. Son conseil pour la future gagnante ? « Il faut travailler. Et fort. Car c’est après la victoire que tout se joue », avance le chanteur canadien.

Pour Tyler Shaw, c’est le MuchMusic Coca-Cola Covers Contest qui lui a servi de tremplin pour lancer sa carrière en 2012. La suite, on la connaît tous : à peine quelques mois plus tard, son succès Kiss Goodnight saturait les ondes radiophoniques du pays tout entier.

Une nouvelle vedette pop était née. Et ce titre, il le défend avec succès depuis, notamment avec la ballade With You, visionnée à plus de 30 millions de reprises sur YouTube.

Bref, il s’avoue bien placé pour comprendre la réalité des finalistes de La Voix, qu’il rencontrera demain soir dans les coulisses de l’émission.

« C’est un moment très intense pour eux. J’espère que les mesures sanitaires vont me permettre d’avoir une conversation avec elles. L’important, c’est de bûcher fort et, surtout, croire en elles-mêmes. C’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire, surtout quand on commence dans l’industrie », stipule-t-il au bout du fil.

En version bilingue

Mais, bien évidemment, Tyler Shaw n’a pas été dépêché sur le plateau de La Voix simplement pour prodiguer des conseils aux quatre finalistes. Le chanteur viendra donc y présenter pour la toute première fois la version bilingue de son succès Remember, qu’il interprétera pour l’occasion aux côtés des quatre aspirantes à la victoire.

La version « officielle », endisquée en duo avec Lili-Ann de Francesco (elle aussi révélée à La Voix, mais en 2015), sera au même moment lancée sur les plateformes numériques. Et c’est Tyler Shaw lui-même qui a sélectionné la jeune Québécoise pour joindre sa voix à la sienne.

« Je l’ai découverte sur les réseaux sociaux, il y a quelques années, et j’ai aussitôt aimé ce qu’elle faisait. Quand est venu le temps de faire une nouvelle version de Remember, je me suis souvenu d’elle en me disant qu’elle avait la vibe parfaite pour le projet », explique-t-il.

Enfin sur scène

Et même s’il ne s’agit que d’une prestation de quelques minutes donnée devant une poignée de spectateurs, Tyler Shaw s’avoue fébrile à l’idée de monter sur une scène dite régulière demain soir. Tenu à l’écart des planches depuis février dernier, le chanteur n’a eu qu’une seule occasion de se délier les cordes vocales devant public : un concert donné dans un ciné-parc au cours de la période estivale. Une expérience « particulière », selon lui. « C’était bien de pouvoir chanter devant des gens... mais c’est tout de même très étrange de donner un spectacle devant des voitures qui klaxonnent en guise d’applaudissements », lance-t-il en riant.

« J’ai hâte de pouvoir retrouver un public en chair et en os, de voir leurs visages et leurs sourires », ajoute-t-il.

Troisième album

Tyler Shaw souhaite ainsi pouvoir reprendre la route au cours des prochains mois, à temps pour la sortie de son troisième album. Les fans devront patienter jusqu’à 2021 pour se le procurer, mais un deuxième extrait viendra mettre la table prochainement.

Le chanteur songe d’ailleurs à en proposer une version bilingue, à l’instar de Remember.

« Le Québec a été très bon pour moi. C’est un peu ma manière de les reconnaître et les remercier », avance-t-il.

Le chanteur poussera-t-il un jour la note dans la langue de Molière lui-même ? Tout porte à croire que oui, ne serait-ce que par les quelques mots livrés dans un français bien plus que correct prononcés par Tyler Shaw en entretien avec Le Journal.

« J’y pense de plus en plus. J’adore votre langue, mais je ne la prononce pas assez bien à mon goût. Si jamais je chante un jour en français, je veux que ce soit parfait », confie-t-il.