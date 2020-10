Le Québec marche avec Pierre Lavoie

Une édition bien spéciale de La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie bat son plein toute la fin de semaine, et ce, à travers le Québec.

«On veut que les gens se remettent en marche», a expliqué l’instigateur de l’événement, Pierre Lavoie.

«L’hiver est à nos portes et on ne s’attendait pas à ce que la deuxième vague soit si forte. Avec le confinement qui revient, on ne trouve pas ça très drôle. L’endroit où on peut ne pas être confiné, c’est à l’extérieur», a-t-il ajouté, en entrevue à TVA Nouvelles.

Il invite donc les Québécois à marcher cinq kilomètres seuls ou en famille, dans leur quartier ou en sentiers. Une fois le défi relevé, ils peuvent remplir le formulaire «J’ai marché» sur le site www.onmarche.com afin de témoigner de leur participation.

En milieu de journée samedi, 75 000 personnes s’étaient déjà inscrites et ce nombre augmentera d’ici dimanche soir.

Invitation du ministre

Parmi les personnalités qui prennent le temps de relever le défi cette fin de semaine, il y a le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Via ses réseaux sociaux, il a d’ailleurs invité les Québécois à bouger et sortir à l’extérieur pour marcher les cinq kilomètres.