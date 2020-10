Le Titan sans pitié pour les Eagles

L’attaquant Cole Huckins a inscrit quatre points dans l’écrasante victoire de 8 à 1 du Titan d’Acadie-Bathurst contre les Eagles du Cap-Breton, samedi, au Centre régional K.C. Irving.

• À lire aussi: Matt Grzelcyk sera de retour avec les Bruins

• À lire aussi: Marc Bergevin: déjà le DG de l’année!

Huckins a enfilé son troisième but de la saison en plus d’obtenir trois mentions d’aide. Pour leur part, Mathieu Desgagnés et Félix-Antoine Marcotty ont chacun conclu la rencontre avec un but et deux aides.

C’est Shawn Element qui a privé Christian Sbaraglia d’un premier blanchissage en carrière dans la LHJMQ.

Le gardien du Titan a réalisé 26 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Nicolas Ruccia a cédé six fois sur 21 tirs avant de céder sa place à William Grimard.

Il s’agit d’une cinquième victoire en six matchs cette saison pour le Titan, qui n’a toujours pas perdu en temps régulier.