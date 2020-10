Sauver des vies sans perdre de temps

Montréal met à jour depuis le début de l’année ses feux de circulation afin de mieux protéger les piétons et les cyclistes, en systématisant une formule qui les rend plus visibles tout en évitant de ralentir le trafic outre mesure. Pas moins de 1985 intersections seront modifiées. La Ville souhaite ainsi répondre aux enjeux concernant les traversées de la rue notamment la visibilité aux intersections, la compréhension des feux de circulation pour les piétons et le temps de traverse nécessaire pour les personnes vulnérables. Son objectif « Vision zéro » est de n’avoir plus le moindre mort ni blessé à déplorer sur la route.

