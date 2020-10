Un bon départ qui a donné le ton

L’Impact avait vraiment besoin de gagner ce match et il s’est donné les moyens de le faire en l’amorçant avec beaucoup d’aplomb et de rythme.

« On a réalisé qu’on est sortis lentement dans les matchs précédents, on voulait sortir forts. On a joué beaucoup de rencontres dernièrement, mais ce n’est pas une excuse et on a mis l’accent sur l’importance de bien amorcer le match », a soutenu Joel Waterman.

Même son de cloche du côté de Thierry Henry qui voulait voir son équipe rebondir après deux défaites.

« Je ne sais pas si c’est la plus grosse victoire de la saison, mais on avait à cœur de répondre, de gagner un premier match à la maison et de faire un gros match en équipe. »

Bonne réponse

Ce qui est intéressant, c’est que même si l’Impact a vu son élan freiné par un mauvais but au tiers du match, il ne s’est pas dégonflé.

« Quand tu accordes un but comme celui qu’on a accordé, il est possible que les gars se disent “encore”, mais on a bien réagi », a opiné Henry.

Et d’ailleurs, si ce but est en partie dû à un mauvais déplacement de James Pantemis, l’entraîneur-chef estime que le jeune gardien, qui en était seulement à son second départ en MLS, a su se ressaisir par la suite.

« James a grandi dans le match au fur et à mesure des minutes. Il a eu un coup dur, mais il a fait de bons arrêts en deuxième mi-temps. »

Ils se lèvent

L’effort collectif a été l’un des bons offerts par l’équipe cette année et Henry l’a souligné. Plusieurs joueurs se sont levés pour faire la différence.

« Je suis content du match de Bojan, de Joel Waterman et d’Amar [Sejdic] encore une fois. Rudy [Camacho] a corrigé le tir, il s’est fait attaquer depuis quelque temps, mais il a joué un bon match. »

Bojan a possiblement joué son meilleur match dans un maillot de l’Impact affichant beaucoup de passion et d’envie en plus de faire étalage de sa belle palette technique.

« Bojan aurait pu marquer quelques buts dans cette partie et on l’a même vu en donner un à Maxi en fin de match, a avancé Wasterman. Il joue un rôle très important et il veut vraiment que cette équipe ait du succès. »

Quant au principal intéressé, il a soutenu qu’il n’a pas raté le match de mercredi en raison d’une blessure. « Je n’étais pas blessé, on a joué beaucoup de match et j’ai écouté mon corps. J’avais l’impression que je n’étais pas en mesure de jouer. »