Circuit des Champions de la PGA: Mike Weir battu par Phil Mickelson

Le Canadien Mike Weir a dû se contenter du deuxième rang de la Classique Dominion Energy Charity, dimanche, sur le circuit des Champions de la PGA.

C’est l’Américain Phil Mickelson qui lui a volé le titre. Ce dernier a réalisé une brillante performance de 65 (-7) lors de la troisième et ultime ronde de l’événement. Il s’agit d’ailleurs d’une deuxième victoire en autant de participations à un tournoi du circuit des Champions pour «Lefty».

Le nouveau venu sur ce circuit réservé aux 50 ans et plus a amassé huit oiselets et n’a commis qu'une seule faute. Son cumulatif de 199 (-17) lui a permis de devancer le représentant de l’unifolié par trois frappes.

Weir, qui était premier après deux rondes, a remis une carte de 71 (-1) dimanche. Il s’agissait de sa moins bonne performance de la semaine.