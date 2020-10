COVID-19: la région de Québec repasse au-dessus des 200 cas

Deux semaines et demie après le début de l’alerte maximale, la courbe des infections de coronavirus ne suit pas la tendance espérée dans la région de Québec, qui est repassée dimanche au-dessus de la barre de 200 nouveaux cas quotidiens.

Ce sont 412 nouveaux cas de COVID-19 qui se sont ajoutés dans la région de la Capitale-Nationale durant la fin de semaine, dont 227 rapportés dimanche seulement. Sur une période de vingt-quatre heures, c’est l’augmentation la plus élevée depuis le 4 octobre et la deuxième plus importante depuis le début de la pandémie.

Depuis un creux de 93 nouveaux cas mercredi, le nombre de nouveaux cas n’a fait qu’augmenter chaque jour. Du même coup, le cap des 7000 cas confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie est franchi.

La Capitale-Nationale enregistre par ailleurs deux nouveaux décès. Le bilan cumulé depuis le début de la crise sanitaire est donc de 258 morts et de 7144 cas.

En Chaudière-Appalaches, la situation se présente toujours sous le signe de la stabilité, sans pour autant prendre du mieux. En date de dimanche, la région compte 75 nouveaux cas sur son territoire et un nouveau décès, portant le bilan cumulé de la crise sanitaire à 44 morts et 2587 personnes infectées.

Depuis sept jours, le bilan quotidien oscille justement autour des 70 nouveaux cas dans cette région.