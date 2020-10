Jeux: ambiance garantie

C’est amusant de se casser la tête, mais on peut aussi avoir beaucoup de plaisir avec des jeux qui sont un peu plus festifs et qui proposent d’abord une ambiance.

Ces jeux se jouent en groupe, mais disons qu’en ce moment, ils se jouent surtout en famille.

Ce sont des plaisirs ludiques qui se savourent par un après-midi pluvieux ou encore après un repas copieux. Bref, on y joue pour oublier la grisaille ambiante.

Nous vous proposons trois jeux qui vont séduire des groupes d’amis (qui se trouvent dans des zones rouges) ou encore en famille. Lâchez-vous et amusez-vous.

Master Word

Photo courtoisie

3 à 6 joueurs

12 ans +

15 minutes

Si vous aimez Codenames ou Décrypto, ce jeu devrait vous plaire puisqu’il loge à la même adresse. Après tout, qui n’aime pas essayer de trouver des mots cachés ?

Dans Master Word, il y a un joueur qui est le guide et les autres sont les chercheurs. Le guide connaît le maître mot à découvrir, mais ne peut pas le partager.

La carte sur laquelle figure le mot à découvrir vous fournira un indice et vous aurez ensuite 90 secondes pour discuter des possibilités. Chaque joueur va écrire un mot sur une carte avec un crayon effaçable et le guide placera autant de jetons à côté des cartes qu’il y a de pistes valides, selon son jugement évidemment, sans dire quelles pistes sont bonnes.

Un nouveau jeu va alors débuter et vous allez discuter en fonction des mots que vous avez écrits et des pistes qu’ils comportent pour trouver d’autres mots qui peuvent les lier ensemble.

Une fois que les joueurs pensent avoir trouvé la bonne réponse, ils notent celle-ci sur l’une des cartes solution. Le but du jeu est de trouver le mot en moins de sept tours de jeu.

Ça se joue et ça s’explique rapidement, et on peut faire plusieurs tours de table en échangeant les rôles, de sorte que tout le monde va s’amuser ferme.

Stay Cool

Photo courtoisie

3 à 7 joueurs

12 ans +

25 minutes

Vous pensez qu’il est facile de faire plusieurs choses à la fois ? Stay Cool va vous mettre à l’épreuve, car vous allez répondre simultanément à un maximum de questions qui vous sont posées par vos voisins.

Il y a les questions turquoise auxquelles vous devez répondre oralement et les questions rouges dont les réponses doivent être formulées au moyen de dés. Et tout ça se fait pendant qu’un sablier s’écoule en vous mettant de la pression.

À la fin de votre tour de jeu, vous comptez vos points en multipliant les points turquoise par les points rouges.

Facile, dites-vous ? En effet, la mécanique et les règles sont fort simples, mais de la théorie à la pratique, il y a un grand pas à franchir.

Ce n’est vraiment pas évident pour le cerveau d’être sollicité de la sorte et vous allez voir que des questions simples peuvent vite devenir très compliquées, seulement parce que vous n’êtes pas entièrement concentré sur celles-ci.

Tout est donc en place pour que l’on entende des réponses cocasses ou loufoques qui vont entraîner des éclats de rire.

Paranormal Detectives

Photo courtoisie

2 à 6 joueurs

12 ans +

45 minutes

Sous ce jeu qui est en apparence classique se cache en réalité un jeu d’ambiance qui brasse bien la soupe pour proposer une expérience différente.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il se joue à deux, mais devient nettement plus amusant à plusieurs.

Il y a donc un fantôme et des détectives. Le fantôme a en sa possession une carte qui lui raconte les circonstances entourant sa mort et les cinq éléments que les détectives doivent découvrir, soit qui (le meurtrier), le lieu du crime, le pourquoi, le comment et l’arme.

À son tour, un joueur doit d’abord poser une question au fantôme. On peut poser n’importe quelle question, pourvu que la réponse ne soit pas oui ou non. Les joueurs ont en leur possession des cartes et vont en jouer une pour déterminer la façon dont le fantôme formulera sa réponse. La carte sera ensuite défaussée pour le reste de la partie.

Photo courtoisie

Et c’est là que l’on constate que c’est un jeu d’ambiance puisque le fantôme peut répondre via une tablette de spiritisme de style Ouija, en faisant des figures avec des cordes de pendu, en mimant la réponse, en la formulant avec sa bouche sans parler à voix haute, en faisant un son, en utilisant des cartes de tarot, en la dessinant tout en tenant la main du détective, en lui écrivant dans le dos avec un doigt ou en plaçant des jauges sur un fantômètre où l’on trouve des icônes.

Tout le monde est muni d’une carte où l’on prend des notes au crayon effaçable et après avoir posé sa question, le joueur peut tenter de solutionner l’énigme. S’il a les cinq bonnes réponses, le jeu est terminé, le joueur et le fantôme gagnent. Sinon, le fantôme lui fera savoir combien de bonnes pistes il a sans le communiquer aux autres.

Si un joueur tente de solutionner deux fois sans succès, il est retiré de l’enquête et les autres détectives continuent de jouer. Le jeu se termine quand un joueur a trouvé la bonne réponse ou quand tout le monde a formulé deux réponses sans succès. Le fantôme ayant pris des notes, il accordera la victoire au joueur qui aura trouvé le plus de bonnes réponses, le plus tôt dans la partie, mais le fantôme aura perdu.

Les cartes enquêtes sont à usage unique, mais une application fournit de nombreux autres dossiers à élucider pour des heures de rire et de plaisir puisque voir les enquêteurs patauger peut être franchement drôle. Il est aussi possible de jouer en mode coopératif.