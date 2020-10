Objectif pulvérisé pour La Grande marche!

Pierre Lavoie avait invité les Québécois à marcher avec lui virtuellement et ils ont répondu à l’appel en grand nombre.

• À lire aussi: GDPL: un Pierre Lavoie fier et un objectif surpassé

• À lire aussi: Le Québec marche avec Pierre Lavoie

• À lire aussi: GDPL : Une Grande marche pour reprendre de bonnes habitudes

L’instigateur de La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie avait pour objectif de compter sur 30 000 participants. Ce sont finalement plus de 150 000 personnes qui se sont incrites sur le site www.onmarche.com et parcouru les cinq kilomètres.

«On ne s’attendait pas à une participation aussi massive. Je crois qu’il y a plein de raisons. Il y avait le besoin et je crois que le concept était simple», a-t-il fièrement raconté à TVA Nouvelles.

«Je pense que la marche, c’est très inclusif. On s’adresse à tout le monde.»

Pierre Lavoie est également conscient qu’avec la pandémie de COVID-19, tout le monde est préoccupé par la santé mentale. Selon lui, le meilleur endroit pour prendre de l’oxygène et se sentir en sécurité, c’est à l’extérieur.

«Votre corps est votre véhicule d’expression, il va toujours bien vous servir et marcher est une bonne façon d’en prendre soin», tient-il à mentionner.

Une expérience à répéter?

Pierre Lavoie et ses collaborateurs passeront les prochains jours à réfléchir à différents projets et la manière de les mener. À constater le succès de la 6e édition de la Grande marche, il entrevoit déjà amalgamer le modèle 2020 avec les anciens. Il croit que ce sera un bon moyen pour amener un vent de fraîcheur et renouveler les événements.