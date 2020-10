Se permettre d’être heureux

Pour certains, trouver le bonheur semble être quelque chose d’inaccessible. Pourtant, être heureux peut être beaucoup plus facile qu’il n’y paraît. Au lieu de se laisser emporter par la frustration ambiante qui ne fait qu’envenimer votre moral, pourquoi ne pas tenter de suivre les conseils de l’auteur américain, Matt Kahn qui propose dans son livre dix clés pour accéder au bonheur.

Très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur sa chaîne YouTube avec plus de 150 000 abonnées, Matt Kahn souhaite que chacun puisse parvenir à panser ses blessures émotionnelles en laissant le passé derrière soi et s’éveiller à l’énergie de l’amour. D’ailleurs, depuis des années, il consacre sa vie à l’enseignement spirituel. Sa recette, ouvrir son cœur et se laisser porter par l’amour, quelle que soit sa forme.

Photo courtoisie

Parmi ses dix règles figure en tête de liste celle de cesser de se culpabiliser. Ensuite, il faut arrêter de porter le blâme et ignorer ceux qui vous blâment constamment. Car ceux qui pointent du doigt les autres sont habituellement des gens malheureux et ne sont certainement pas un exemple à suivre. Un autre élément important pour atteindre le bonheur est d’apprendre à pardonner. Pour ce faire, l’auteur propose un exercice précis en ciblant la personne qui vous a fait le plus de mal dans votre vie. Ensuite, décrivez le sentiment ou l’émotion qui remonte en vous à cet égard. Est-ce du chagrin, de la honte ou encore un sentiment de trahison ? Pour arriver à pardonner, il faut cultiver en soi le sentiment contraire, soit, en suivant ces exemples, la joie, la dignité ou la confiance. Selon l’auteur, chaque épreuve est une occasion de cultiver la qualité inverse. L’exercice en soi n’est pas facile, mais il est l’occasion de cultiver quelque chose de positif, c’est un pas vers le pardon et la libération pour se diriger vers le mieux-être.

La gratitude

Sa règle d’or, la plus importante, est sans doute la gratitude. C’est elle qui, selon l’auteur, permet de surmonter les obstacles en plus d’attirer le bonheur dans sa vie.

Sachez que si vous parvenez à vous sentir bien, vous deviendrez un phare pour les autres par votre rayonnement, permettant ainsi aux autres de se sentir mieux à leur tour lorsque vous aurez l’occasion de les côtoyer. À la gratitude, s’ajoute l’amour. Il est là, le plus grand pouvoir que détiennent les êtres humains pour surmonter les obstacles et vivre pleinement heureux.

Prendre le temps

Photo courtoisie

Tandis que les autorités sanitaires nous invitent à demeurer, dans la mesure du possible, chez soi, le moment est peut-être venu d’adopter le style de vie « slow life », une invitation à vivre plus lentement, loin de la vie trépidante tout en profitant des petits plaisirs au quotidien. Parmi leurs suggestions, redéfinir ses priorités sur la base de ses propres aspirations, adopter un animal de compagnie, contempler les étoiles la nuit (pourquoi pas se procurer un télescope), prendre des bains relaxants, se connecter à la nature en faisant une marche en forêt et se remettre à cuisiner. Ici, on fait des suggestions relativement au « slow food », c’est-à-dire choisir notamment la qualité nutritive et les produits locaux. En bref, on souhaite cultiver ainsi l’harmonie, la paix et la zénitude.

Soyez vous-même

Photo courtoisie

Si vous faites partie de ceux qui se comparent constamment aux autres, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas vraiment heureux, car il y aura toujours quelqu’un de plus chanceux ou de plus doué que vous. Si vous êtes accro aux réseaux sociaux, où la plupart du temps les autres n’affichent que leurs plus beaux moments en photo ou leurs plus belles réussites, cela n’aidera en rien à vous rendre heureux. L’auteur suggère d’être un peu plus vous-mêmes et moins comme tout le monde et de s’éloigner des apparences. Vous êtes un être unique alors construisez votre propre existence en fonction de vos valeurs et oubliez ce que les autres font.

Sans complexe

Photo courtoisie

Le coup de cœur du mois

Suivis par 2,3 millions d’adeptes à travers le monde sur les réseaux sociaux, notamment sur leur compte Instagram @inflexibleyogis qui compte à lui seul 1,4 million d’abonnés, les auteurs Max et Liz Lowenstein sont tous deux professeurs d’acroyoga et ils se sont donné comme mission de rendre le yoga accessible, même pour ceux qui sont raides comme une barre. Leur devise : « Pas besoin d’être souple pour vous mettre au yoga, c’est le yoga qui vous rendra souple ! » Dans leur ouvrage, vous trouvez plus de 40 postures pour vous initier à cette discipline. La souplesse prend sa source dans l’esprit selon les auteurs. L’idée étant de progresser à son propre rythme par diverses techniques de respiration et d’étirement. Sans vouloir faire d’exploit, on souhaite que chacun puisse progresser en étant davantage à l’écoute de son corps et de son esprit. Avec ce livre abondamment illustré, vous n’aurez plus aucun prétexte pour ne pas vous y adonner.