Woodkid: la longue pause est finie

En 2014, le Français Woodkid, Yoann Lemoine de son vrai nom, annonçait qu’il prenait une longue pause de la musique. Six ans plus tard, le voici de retour avec un nouvel album, S16.

Woodkid a marqué les esprits avec son premier album en carrière, The Golden Age, sorti en 2013. Rapidement, l’artiste est devenu un chouchou du public montréalais. Le tout avait culminé lors d’un grand concert extérieur, au Festival de jazz, en juillet 2014.

Puis, quelques mois plus tard, il décidait de se retirer. Après avoir fait une trame sonore de film (Desierto) et travaillé avec d’autres artistes, dont Bon Iver et The National pour le collectif PEOPLE, Woodkid revient à l’avant-plan. Pourquoi revenir aujourd’hui ?

« J’avais l’impression d’avoir maturé des choses, répond-il au Journal. [...] C’était un peu un travail de jardinage. J’ai planté des graines et j’ai attendu que les chansons soient suffisamment matures pour être présentées sur scène. »

Tournée reportée

Bien sûr, les retrouvailles de Woodkid avec le public québécois devront attendre. Elles devaient avoir lieu cet été, au FIJM. Pandémie oblige, les deux concerts prévus au MTelus ont été déplacés au mois de juin 2021.

« Les fans sont très compréhensifs, dit Yoann Lemoine. Il faut garder l’espoir qu’on va pouvoir retourner dans des situations de concert comme avant. »

Le nouvel album de Woodkid, S16, est disponible sur le marché.